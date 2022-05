Peacemaker, in sviluppo una serie tv sull'Amanda Waller di Viola Davis per HBO Max

Amanda Waller sta per tornare... Di nuovo. Secondo le ultime indiscrezioni la piattaforma streaming HBO Max starebbe sviluppando uno spin-off di Peacemaker incentrato sul personaggio di Viola Davis.

Dopo il grande successo di The Suicide Squad e l'grande successo Peacemaker, Warner Bros. ha deciso di mettere in cantiere un nuovo titolo dedicato ai personaggi DC gestiti attualmente da James Gunn: un'altra serie tv per la piattaforma streaming HBO Max.

Questa volta però sotto le luci dei riflettori andrà l'Amanda Waller di Viola Davis, che rivedremo a partire da come l'avevamo lasciata sul finale di Peacemaker (SPOILER PEACEMAKER ovvero dopo che la figlia e spia Adebayo interpretata da Danielle Brooks ha fatto sapere al mondo intero ciò che Waller ha fatto con la Task Force X e la Suicide Squad).

In Peacemaker Davis ha realizzato solo due brevi apparizioni in occasione del primo e dell'ultimo episodio dello show, ma per la nuova serie vestirebbe non solo i panni della protagonista, ma anche quelli di produttrice.

Cristal Henry (Watchmen, Unforgettable) scriverebbe la sceneggiatura e produrrebbe lo show assieme a James Gunn e Peter Safran, con la collaborazione di Warner Bros. Television.

E voi, che ne pensate di questa scelta? Vi convince l'idea di uno spin-off su Amanda Waller? Fateci sapere nei commenti.