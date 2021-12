Peacemaker: il team di John Cena nella nuova anteprima della serie HBO Max

HBO Max ha diffuso in streaming una nuova clip ufficiale di Peacemaker, la miniserie interamente dedicata all'omonimo personaggio interpretato ancora da John Cena che ha fatto il suo esordio nel DC Extended Universe nel film The Suicide Squad. Come quest'ultimo, anche la miniserie porterà la firma in cabina di regia del visionario James Gunn.

Nel filmato vediamo Peacemaker fuori di prigione che fa conoscenza della sua nuova squadra con la quale dovrà eliminare dalla circolazione alcuni pericolosi criminali in un'operazione chiamata Butterfly. L'alternativa? - chiede John Cena evidentemente scocciato dalla cosa - far ritorno a Belle Reve, la prigione di massima sicurezza che vediamo in The Suicide Squad, di cui questa miniserie è uno spin-off / sequel.

La DC con questa serie fa un po' ciò che la Marvel ha fatto quest'anno, creando un prodotto inserito all'interno del DCEU e in linea dunque anche con i film. Per fare ciò, ovviamente, sceglie un regista come James Gunn che nei due Universi cinematografici dedicati ai supereroi ne ha già firmati tanti di prodotti, e dunque ha una certa esperienza. Cosa ne pensate di questa nuova avventura per la DC? Siete curiosi di vedere il risultato?

Peacemaker sarà composta da 8 puntate. Si tratta di una scelta sia creativa sia pratica, perché se da un lato la quantità ridotta di episodi è dovuta al fatto che il regista non aveva molto tempo per girare, in quanto è impegnato anche su altri progetti, dall'altro la storia che intendeva raccontare si adattava proprio a quel tempo.

Intanto, mentre attendiamo l'arrivo dello show con John Cena previsto per il 13 Gennaio 2022 su HBO Max, ecco il trailer di Peacemaker.