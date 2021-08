Peacemaker, in che modo The Suicide Squad si collega alla serie di HBO Max?

Prima ancora che The Suicide Squad potesse approdare sul grande schermo, una serie tv spin-off del film diretto da James Gunn era già stata annunciata, assieme al suo protagonista: Peacemaker, il personaggio interpretato da John Cena. Ma che connessione c'è tra i due progetti (oltre, ovviamente, al personaggio di Cena)?

Attenzione: da qui in avanti troverete spoiler sugli avvenimenti del film.

Come riportato dalla descrizione ufficiale della serie, Peacemaker ci mostrerà "le origini del supereroe DC così dedicato al mantenimento della pace mondiale, che è preparato a fare di tutto, persino ricorrere alle armi, per ottenerla".

Sembrerebbe dunque che lo show sarà almeno in parte un prequel di The Suicide Squad, ma da quanto trasparso nell'ultima parte del film e in particolare dalla scena post-credit che ha come protagonista proprio il personaggio di John Cena, la serie potrebbe fungere anche da sequel per la pellicola.

Nell'ultimo atto di The Suicide Squad, alle tanti morti del film pareva essersi aggiunta anche quella di Peacemaker, salvo poi essere smentita dalla scena dopo i titoli di coda che ci presenta un Peacemaker alquanto malconcio, ma ancora in vita, attaccato a dei tubi in un letto d'ospedale.

Ed è proprio qui che scopriamo che due membri del team di Amanda Waller (Viola Davis), Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee), dovranno occuparsi di lui e praticamente fargli da "baby-sitter".

A quanto pare, infatti, i due dovranno assistere Peacemaker in una nuova missione per, neanche a dirlo, "salvare questo f*****o mondo".

Sarà dunque questo ciò che vedremo nella serie tv di HBO Max? Le probabilità sono alte, dopotutto sia Holland che Agee sono nel cast di tutti gli episodi di Peacemaker... Ma scopriremo la verità solo quando lo show arriverà sulla piattaforma.