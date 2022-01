Peacemaker, il nuovo trailer crea un crossover con Wonder Woman?

È arrivato puntualissimo, aggiungendosi ai botti del nuovo anno, il secondo e ultimo trailer (red band) prima dell'uscita di Peacemaker, la nuova serie spin-off di HBO Max incentrata sul membro della Suicide Squad, che ora inizia a collegarsi anche ad altri film del DCEU con una citazione a Wonder Woman.

Irriverente, sanguinaria, grottesca e politicamente scorretta. La nuova serie in arrivo su HBO Max dopo la fortuna fatta dai personaggi della seconda Suicide Squad sembra avere tutti gli ingredienti della follia di James Gunn e tutte le carte in regola per far scoppiare più di qualche testa. Al centro di questo prodotto per piccolo schermo c’è uno dei “super” più inquietanti e scorretti che abbiamo conosciuto nel nuovo film del DC Extended Universe: il Peacemaker interpretato con successo dall’ex wrestler John Cena, che con questo nuovo ruolo, ruvido e spigoloso, sembra aver trovato la quadra fra tanti tentativi attoriali non sempre riusciti.

Nonostante gli autori stiano mantenendo un certo riserbo sulla trama, è ovvio che si tratterà di un prodotto sulle origini ambientato prima dei fatti di Suicide Squad, che ha visto la morte del personaggio di Cena per mano del Bloodsport di Idris Elba. Una serie prequel che mostrerà la missione “pacifista” dell’eroe, da combattere e perseguire a ogni costo, indipendentemente dal numero di morti e dalla scia di sangue che si lascerà per strada. Qualcosa di simile, insomma, al fine che giustifica i mezzi, ma in una versione imbevuta di patriottismo e di retorica a stelle e strisce.

Puntuale come aveva promesso James Gunn su Peacemaker, la serie si è vista pubblicare il secondo e ultimo trailer – rigorosamente red band – prima dell’uscita, che avverrà il 13 gennaio per i primi tre episodi, mentre le restanti puntate di Peacemaker verranno distribuite sulla piattaforma di HBO a cadenza settimanale. Come quelle viste in precedenza, queste nuove immagini non si smentiscono per la carica di sangue, linguaggio volgare e violenza gratuita di cui si caratterizzerà la serie.

Ma soprattutto inizia a creare link più evidenti con altre pellicole del DCEU, di cui entrambi i Suicide Squad facevano ovviamente parte anche grazie a quella figura di collegamento – l’unica a tornare stabile nel remake del 2021 – che è la Harley Quinn di Margot Robbie. Stavolta però, a essere citata è Wonder Woman, che Peacemaker si vanta di aver conquistato di fronte a una classe di bambini. Alla domanda di uno degli studenti se l’avesse mai incontrata, lui risponde: “Mi si è scop**a con gli occhi tutta la sera”, con l’incredulità dei giovanissimi ma soprattutto dei professori.

In questa nuova missione, Cena si mette alla testa di una nuova squadra di eroi mascherati e non: oltre al Vigilante che sarà interpretato da Freddie Stroma, anche Jennifer Holland nei panni di Emilia Harcourt e Chukwudi Iwuji in quelli di Clemson Murn. Fa anche il suo ritorno Steve Agee come assistente di Amanda Waller. Li vedremo tutti insieme fra meno di due settimane su HBO Max.