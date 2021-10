Peacemaker: dopo il trailer i fan impazziti per l'aquila spalla del protagonista

Nel corso dell'ultima edizione del DC FanDome organizzato dalla Warner Bros. tra tutti i trailer presentati c'è stato anche quello ufficiale di Peacemaker, che vedrà John Cena tornare nei panni del personaggio che ha fatto il suo esordio in The Suicide Squad: Missione Suicida di James Gunn. Ora abbiamo visto la sua nuova spalla: l'aquila Eagly.

Come avranno tutti visto nel trailer ufficiale di Peacemaker ha fatto la sua comparsa un'insolito personaggio che farà da "spalla" al protagonista interpretato da Cena: stiamo parlando dell'aquila chiamata Eagly per cui i fan sono tutti impazziti e non vedono l'ora di vedere all'opera nella miniserie che approderà su HBO Max all'inizio del 2022.

Il primo teaser trailer della serie tv scritta e diretta da James Gunn ci mostra quanto folli ed esilaranti saranno le avventure del villain più assurdo in circolazione (ed è dire tanto in un universo come quello DC), e probabilmente quello che più amiamo odiare... O odiamo amare? Difficile dirlo, soprattutto quando lo si vede abbracciare un'aquila come nel video.

Peacemaker è apparso per la prima volta in Fightin '5 #40 nel 1966. Curiosamente, il prezzo di quel fumetto era di circa $30 prima dell'annuncio della serie TV dedicata al personaggio, mentre adesso online è salito a $300. Il vero nome dell'anti-eroe è Christopher Smith, un 'pacificista-estremista'; in altre parole, è in grado di fare di tutto per mantenere o raggiungere uno status di pace, incluso uccidere.

La prima stagione di Peacemaker sarà composta da 8 episodi, e come rivela il teaser trailer, debutterà il 13 gennaio 2022 su HBO Max.

Nel cast dello show, oltre a Cena, vedremo anche Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Christopher Heyerdal, Chukwudi Iwuji, Lochlyn Munro e Robert Patrick.