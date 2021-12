Peacemaker: il trailer del sequel HBO Max di The Suicide Squad è fuori di testa

Dopo il recente teaser di Peacemaker con dedica speciale ad Aquaman, il servizio di streaming on demand HBO Max ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale della serie tv sequel spin-off di The Suicide Squad.

La serie è stata creata e sviluppata da James Gunn, già regista e sceneggiatore del cinecomic Warner Bros., e vedrà il protagonista John Cena riprendere il ruolo del vigilante Peacemaker, un soldato disposto a commettere ogni tipo di violenza e di crimine pur di garantire la pace nel mondo: i dettagli esatti della trama della serie sono ancora tenuti nascosti, ma le puntate dello spin-off - ricordiamo, ambientato dopo i fatti di The Suicide Squad - spiegherà le origini di questo supereroe spietatamente e pacificamente aggressivo.

In Peacemaker James Gunn ha diretto un cast di veterani che include Jennifer Holland, Robert Patrick, Danielle Brooks e Chris Conrad. Anche la Holland, come Cena, riprenderà il suo ruolo di The Suicide Squad, nel quale ha interpretato l'agente della NSA Emilia Harcourt.

La Warner Brothers rilascerà Peacemaker su HBO Max il 13 gennaio. In attesa di conoscere i dettagli sulla distribuzione italiana, vi invitiamo a godervi il trailer riproducibile nel player che trovate in alto. Per altri approfondimenti, infine, guardate l'ultima bravata di John Cena come Peacemaker durante il San Diego Comic-con.