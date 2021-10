Peacemaker, il primo trailer della serie con John Cena: ecco quando arriverà su HBO Max

Continua a farci regali il DC FanDome, e dopo una prima occhiata a Black Adam, adesso è arrivato il teaser trailer di Peacemaker, la serie tv con protagonista John Cena, di cui è stata rivelata anche la data d'uscita su HBO Max.

John Cena è riuscito a conquistare tutti nei panni di Peacemaker in The Suicide Squad, e dopo una simile performance, non vedevamo l'ora di scoprire come sarebbe stata la serie tv spin-off a lui dedicata, annunciata ormai più di un anno fa.

E oggi, in occasione del DC FanDome, abbiamo avuto finalmente ciò che volevamo.

Il primo teaser trailer della serie tv scritta e diretta da James Gunn ci mostra quanto folli ed esilaranti saranno le avventure del villain più assurdo in circolazione (ed è dire tanto in un universo come quello DC), e probabilmente quello che più amiamo odiare... O odiamo amare? Difficile dirlo, soprattutto quando lo si vede abbracciare un'aquila come nel video.

La prima stagione di Peacemaker sarà composta da 8 episodi, e come rivela il teaser trailer, debutterà il 13 gennaio 2022 su HBO Max.

Nel cast dello show, oltre a Cena, vedremo anche Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Christopher Heyerdal, Chukwudi Iwuji, Lochlyn Munro e Robert Patrick.