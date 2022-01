Peacemaker, il trailer ufficiale del quarto episodio

Dopo il debutto dei primi tre episodi di Peacemaker, da ieri disponibili in streaming su HBOMax, ecco il trailer della prossima puntata (in uscita il 20 gennaio) della serie spin-off di The Suicide Squad creata e diretta da James Gunn.

Peacemaker è la prima serie TV del DC Extended Universe e vede protagonista il supereroe (il cui vero nome è Christopher Smith) interpretato da John Cena, un killer paradossalmente ossessionato dalla pace.

La serie riparte dalla fine di The Suicide Squad, con Peacemaker che si sveglia dal coma dopo che Bloodsport (Idris Elba) gli aveva sparato. Dopo essere fuggito dall'ospedale, Smith viene reclutato per il "Progetto Butterfly" insieme a Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee), due agenti A.R.G.U.S. a cui la missione viene assegnata come punizione per aver tradito Amanda Waller (Viola Davis). Con loro ci saranno anche la figlia della Waller, Leota Adebayo, e Clemson Murn, rispettivamente interpretati da Danielle Brooks e Chukwudi Iwuji.

Proprio nelle fasi iniziali dello show, viene svelata l'origine dell'elmetto di Peacemaker.

Nel trailer del quarto episodio, vediamo Peacemaker insieme ai suoi colleghi alle prese con un'invasione aliena che minaccia il mondo. Appaiono anche il Vigilante di Freddie Stroma e il padre dell'antieroe, Auggie, interpretato da Robert Patrick.

Dopo il debutto dei primi tre episodi nella giornata di ieri, le prossime puntate di Peacemaker usciranno ogni giovedì fino a metà febbraio. Nell'attesa di sapere quando arriverà in Italia Peacemaker, ecco il video ufficiale dei titoli di apertura di Peacemaker che ha mandato in visibilio tutti i fan!