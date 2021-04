Peacemaker: le ultime foto dal set ci mostrano un John Cena insanguinato!

I fan dell'universo DC non vedono l'ora di assistere all'attesissimo Suicide Squad di James Gunn ma nel frattempo, il regista è al lavoro su una serie spin-off per HBO Max che avrà come protagonista John Cena nei panni di Peacemaker.

Nelle ultime settimane sono state molte le foto provenienti direttamente dal set di questo show, ed inutile dirlo che l'hype è ormai praticamente alle stelle. L'ultimo scatto sta facendo crescere in maniera esponenziale l'interesse dei telespettatori in quanto ci mostra il noto wrestler con il corpo interamente cosparso di sangue, preannunciando insomma una scena d'azione piuttosto splatter.

In generale queste immagini non ci stupiscono, visto che James Gunn ha sempre detto ai fan di non affezionarsi troppo ai personaggi che incontreranno visto che le morti violente sono praticamente dietro l'angolo.

"Peacemaker è un'opportunità per approfondire le attuali questioni mondiali attraverso l'obiettivo di questo supereroe / supercriminale / nonchè il più grande idiota del mondo", ha detto in precedenza il regista questa serie. "Sono entusiasta di espandere il mondo di The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo dei film DC all'ampiezza di una serie. E, naturalmente, poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici alla Warner Bros. la ciliegina sulla torta".

Di recente, tra l'altro, James Gunn ha annunciato di aver completato il primo episodio di Peacemaker. Ne vedremo sicuramente delle belle!