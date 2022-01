Peacemaker, nell'ultimo episodio c'è un riferimento a Ryan Reynolds: lo avete notato?

Nell'ultimo episodio di Peacemaker rilasciato su HBO Max è presente in qualche modo anche Ryan Reynolds. L'attore negli ultimi anni si è dedicato infatti alla produzione di gin e proprio una bottiglia di questa sua bevanda alcolica è stata mostrata nel corso dello show.

Come potete vedere voi stessi da un post pubblicato sui social dalla star di Deadpool, quando John Cena è alle prese con la preparazione del suo drink, sceglie di utilizzare la bevanda prodotta dalla società del suo collega. Sul finire dell'episodio Christopher Smith prepara il Gin Riblet, un cocktail molto simile al Bloody Mary, composto da succco di pomodoro, salsa BBQ, gin (quello di Ryan Reynolds naturalmente) e qualche spruzzata di succo di limone.

Intanto, dopo il successo di Peacemaker, James Gunn ha rivelato di essere al lavoro sulla produzione di un altro spin-off di Suicide Squad. Per il momento non è ancora stato chiarito quale potrebbe essere il personaggio su cui sarà incentrato. Sono molteplici le ipotesi che circolano in queste ore sul web. Dopotutto, il film DC diretto dal papà di Guardiani della Galassia ci ha presentato una folta schiera di eroi/antieroi a cui attingere. Anche in questa nuova serie tv ci sarà un "cameo" di Ryan Reynolds? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.