Peacemaker unisce Arrowverse e DCEU: una battuta fa infuriare il vero Oliver Queen

Il finale della prima stagione di Peacemaker non poteva trattenersi dal regalare gli ultimi insulti ad altri personaggi DC. In particolare, un riferimento a Green Arrow ha creato un crossover più unico che raro fra Arrowverse e DC Extended Universe. Ma la battuta non è piaciuta per niente a Stephen Amell, che ha risposto a tono sui social.

Nel corso delle ultime settimane, la nuova serie di James Gunn nata come spin-off di The Suicide Squad e che in Italia deve ancora fare il suo debutto, si è divertita non poco a creare un’infinità di crossover con il resto degli altri eroi DC con cui il pacificatore di John Cena si paragona in continuazione, non senza una certa dose di invidia. Già il trailer aveva messo in scena il crossover fra Peacemaker e Wonder Woman, ma stavamo parlando ancora e solamente dell’universo cinematico aperto da Zack Snyder, nonostante un vero e proprio canone del DCEU sembri cosa passata. Nel frattempo, procedeva per la sua strada l’offerta di nuove serie del Arrowverse, tenuto quasi completamente separato sul canale The CW.

Eppure, nell’ultimo episodio della prima stagione – sul quale non faremo alcuno spoiler tranne che per questo piccolo-grande easter egg già ricondiviso a mezzo social dai diretti interessati – James Gunn non ha potuto fare a meno di reiterare quell’approccio che avrebbe potuto causare tante censure a Peacemaker da parte della DC, molto critica per i continui insulti omofobi ad altri eroi. In uno sketch iniziale infatti, il Christopher Smith di John Cena si riferisce all’Oliver Queen di Stephen Amell con queste parole: “È quel tizio va alle convention di Brony vestito come la metà posteriore di Twilight Sparkle, con un secondo buco ‘trapanato’ nella parte posteriore del costume”. A rispondergli il John Economos di Steve Agee, che conferma di aver sentito la stessa voce di corridoio.

A metà fra il piccato e l’ironico, Stephen Amell non si è fatto sfuggire il riferimento, rispondendo a tono a mezzo social (trovate il post in calce): “Non ho visto l’episodio. Ero troppo impegnato a mostrare a Cena come dovrebbe apparire realmente in TV il wrestling professionale”. L’attore infatti è attualmente impegnato nel dramma sportivo Heels. Ciò che più conta però, è l’unione fra i due universi di cinecomic a lungo tenuti compartimentati e uniti solo, all’epoca, dall’evento crossover di The Flash (Crisi sulle Terre Infinite) in cui Ezra Miller aveva visitato l’universo di The CW. In quel caso però, era stato il DCEU a intrufolarsi nell’Arrowverse, non viceversa. Inoltre, l’espediente fu reso possibile dalla comunicazione fra Multiversi, mentre in questo caso sembra avvenire nel medesimo. A suo tempo, lo showrunner di The Flash aveva parlato delle difficoltà nel convincere la produzione a intaccare il DCEU che loro volevano puro e immutabile.

Sulle battute ricorrenti del suo personaggio, Gunn ha detto: “Il rapporto di Peacemaker con gli altri supereroi è molto specifico. Principalmente è invidioso. Vuole essere in quella santa trinità di Batman, Superman e Wonder Woman. Ma non lo è. Vuole essere un membro della Justice League e non lo farebbero mai entrare nella Justice League. Desidera che le persone lo amino tanto quanto amano Aquaman, ma non è così”. Avete letto invece cosa ha detto la star femminile Jennifer Holland su James Gunn in Peacemaker?