Peacemaker, a che ora uscirà il primo episodio? James Gunn fa chiarezza!

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto di Peacemaker, la serie spin-off di The Suicide Squad che sarà distribuita in streaming da HBOMax. Ma a che ore esattamente arriverà il primo episodio? Il regista James Gunn fa chiarezza.

Nei giorni scorsi, il regista aveva precisato che non è necessario aver visto The Suicide Squad prima di vedere Peacemaker, in quanto la serie sarà autonoma e nelle fasi iniziali verranno ricapitolate tutte le informazioni utili alla fruizione dello show.

Tornando al primo episodio di Peacemaker, l'esordio della serie TV su HBO Max è previsto per il 13 gennaio, ma James Gunn ha specificato nel dettaglio l'orario a partire dal quale saranno disponibili i primi tre episodi di Peacemaker.

Rispondendo alle domande dei fan su Twitter, Gunn aveva detto infatti che le prime puntate di Peacemaker sarebbero state disponibili "il 13 gennaio, un minuto dopo la mezzanotte". Dato che l'attesa per Peacemaker riguarda i fan di tutto il mondo, in molti hanno chiesto maggiori dettagli per capire quale fosse il fuso orario di riferimento.

"Per essere precisi, dato che in molti hanno chiesto una precisazione e non lo sapevo fino ad oggi" ha scritto James Gunn nel tweet che potete vedere a fine articolo, rivelando poi che i primi tre episodi di Peacemaker saranno disponibili in streaming dalle 12:01 PST (Pacific Standard Time), le 9:01 per l'Italia.

Di recente il regista aveva rivelato anche perché ha realizzato lo spinoff Peacemaker e perché ha scelto di approfondire proprio il personaggio interpretato da John Cena in una serie TV, una modalità di espressione che, stando a quanto afferma Gunn, garantisce più libertà di sperimentare rispetto al film.