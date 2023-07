Peacemaker: Vigilante apparirà nel DC Universe prima della Stagione 2? Risponde James Gunn

Mentre la Stagione 2 di Peacemaker non arriverà presto, dati gli impegni attuali di James Gunn con la creazione del nuovo DC Universe e la pre-produzione di Superman: Legacy che lo terrà impegnato fino al 2025, uno dei suoi personaggi potrebbe apparire ben prima dell'arrivo dei nuovi episodi. Stiamo parlando dell'amato personaggio di Vigilante.

Si può dire ciò che si vuole sulle divergenze creative rispetto al materiale di partenza, ma James Gunn sa bene come dare vita ai personaggi a modo suo; i suoi Guardiani della Galassia spopolano come pochi personaggi del Marvel Cinematic Universe e Peacemaker, un cattivo della DC che prima di Gunn quasi nessun fan non accanito dei fumetti riconosceva, è ora diventato uno dei preferiti dai fan grazie all'omonima serie del regista.

Tuttavia, anche Peacemaker impallidisce in confronto alla più grande rivisitazione dei fumetti di Gunn, che non è altro che Vigilante, il fan numero uno del personaggio, il confidente più affidabile e uno dei punti di forza incontrastati della prima stagione di Peacemaker, grazie alle sue tendenze sociopatiche combinate a un animo dal cuore d'oro che lo rende irresistibile.

Peacemaker, ovviamente, è confinato nella vecchia continuity (almeno al momento) e, con le mani di Gunn impegnate nella creazione del nuovo Universo DC, la seconda stagione dello show sembra essere passata un po' in secondo piano per il momento. Ma il personaggio interpretato da Freddie Stroma potrebbe tornare prima del previsto.

Intervenuto nel nuovo social Threads creato da Mark Zuckerberg, Gunn ha confermato che rivedremo Vigilante prima della Stagione 2 di Peacemaker. In arrivo in casa DC Universe ci saranno infatti Creature Commandos e lo spin-off su Amanda Waller (apparsa anche in Peacemaker).

Non ci resta quindi che aspettare e vedere dove potrebbe fare il suo ritorno Vigilante.