Peacock ordina la comedy con Craig Robinson dai creatori di Brooklyn Nine-Nine

Come annunciato da NBC l’ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine sarà l’ultima, ma non disperate, rivedremo presto uno degli attori dello show in un nuovo progetto che arriva direttamente dai creatori di Brooklyn Nine-Nine.

Craig Robinson ha interpretato Doug Judy, l'arcinemico di Jake Peralta (Andy Samberg) per tutta la durata dello show e adesso sarà il protagonista di una nuova serie comedy che in precedenza si chiamava Killing It e ad oggi invece non ha titolo. Lo show segue la ricerca di un uomo per realizzare il sogno americano... il tutto dando la caccia a grossi serpenti.



Scritta dagli showrunner di Brooklyn Nine-Nine Dan Goor e Luke Del Tredici, la serie ha ricevuto un ordine di 10 episodi dal servizio di streaming Peacock.



"Sono così grato alla NBC e alla Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano", ha detto Goor della conclusione dei Brooklyn Nine-Nine.



"Mi sento incredibilmente fortunato ad aver lavorato con questo fantastico cast e troupe per otto stagioni. Non solo sono tra le persone di maggior talento nel settore, sono diventati una famiglia. Ma soprattutto, mi sento fortunato perché abbiamo avuto i migliori fan del mondo, fan che ci hanno letteralmente salvati dalla cancellazione. Fan che ci riempiono di gioia. Terminare lo spettacolo è stata una decisione difficile, ma alla fine abbiamo ritenuto che fosse il modo migliore per onorare i personaggi, la storia e i nostri spettatori. So che alcune persone saranno deluse dal fatto che finisca così presto, ma onestamente, sono grato che sia durato così a lungo".



Intanto i fan chiedono a gran voce un cameo di Bruce Willis in Brooklyn Nine-Nine e chissà se saranno accontentati prima della fine dell'amata serie.