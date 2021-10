Peacock: ecco le prime foto di Kate McKinnon nei panni di Carole Baskin!

Come abbiamo appreso, John Cameron Mitchell sarà Joe Exotic in Peacock, nuova serie che racconterà la storia dell'eccentrico imprenditore. Accanto a lui vedremo Kate McKinnon nel ruolo di Carole Baskin, per il cui presunto tentato omicidio Joe Exotic è stato condannato alla reclusione. Sono arrivate proprio oggi delle foto di McKinnon.

I paparazzi infatti sono riusciti a ottenere alcuni scatti della star del Saturday Night Live nei panni dell'enigmatica attivista. Alcune delle immagini includono anche l'Howard Baskin di Kyle MacLachlan. Troverete le prime foto dal set in fondo all'articolo.

Proprio Carole Baskin ha recentemente commentato la scelta dell'attrice che dovrà interpretarla. "Sono onorata del fatto che abbiano scelto qualcuno così bello e talentuoso, ma dovranno truccare molto quella giovane donna per farla sembrare una 60enne" ha detto l'attivista, sottolineando la tendenza a scegliere attrici molto giovani per interpretare ruoli di donne mature.

Baskin ha poi parlato del tradimento di Netflix, che ha prodotto uno show che ha raccontato solo una parte della storia, e della sua chiacchierata avuta con Rebecca Chaiklin, regista di Tiger King, con la quale voleva chiarire le cose. Si è poi espressa su Peacock. "Sono felice perché in base a tutto ciò che ho letto finora sembra che si seguiranno le stesse narrazioni del podcast Wondery in cui, alla fine, hanno detto: 'Ma ecco qual è la verità, ' " ha dichiarato Baskin. "E tutti hanno potuto sentire la verità, mentre Tiger King non è mai arrivato a quella parte. Quindi spero che sarà così a prescindere da cosa decideranno di fare con quel materiale." E, ovviamente, ce lo auguriamo tutti.