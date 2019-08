Peaky Bliders 5, secondo Finn Cole Michael mostrerà il suo vero volto

Il rapporto tra Michael Gray e Tommy Shelby sarà un bel gomitolo da sbrogliare durante questa quinta stagione di Peaky Blinders: quella in cui li abbiamo lasciati è una situazione che sicuramente non rende facili le cose tra i due, che potrebbero esplodere durante questi prossimi episodi.

Come ricorderete, infatti, Michael era stato mandato in esilio in America a gestire le operazioni della Shelby's US, ma la crisi di Wall Street non renderà facile il compito del contabile di casa Shelby. C'è da immaginare, dunque, che Thomas sarà tutt'altro che contento del suo operato.

"Penso che lui abbia del potenziale e delle abilità, ci sono aspetti di Michael che abbiamo nascosto e che potrebbero esplodere in questa stagione. Andando avanti con i prossimi episodi vedremo il suo vero volto, che questo lo porti o meno allo scontro con uno dei personaggi principali. In ogni caso cominceremo a vedere il suo potenziale e la crescita della sua ideologia, e questo porterà la storia verso alcuni punti veramente fantastici" ha dichiarato l'attore.

La data della premiere della quinta stagione di Peaky Blinders è stata confermata nelle ultime ore con una novità: la serie con Cillian Murphy si sposterà infatti su BBC One. Nel trailer ufficiale della stagione che sta per cominciare abbiamo inoltre potuto fare la conoscenza con alcuni volti nuovi, oltre che tornare a salutare i protagonisti storici della serie.