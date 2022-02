Peaky Blinders, Adrien Brody: 'Quello di Luca Changretta è un ruolo da sogno'

Adrien Brody è entrato a far parte del cast di Peaky Blinders nel corso della stagione 4 e a quanto pare, il ruolo di del gangaster italo-americano Luca Changretta è stato per lui uno dei migliori interpretati nel corso della sua lunga e soddisfacente carriera.

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter l'attore ha detto: "Quello di Luca Changretta è un ruolo da sogno. Immagino che non ci possa essere qualcosa di più bello, un personaggio che ti viene cucito perfettamente addosso. Steven Knight è incredibilmente talentuoso ed è riuscito a creare un ruolo che riesce a rivaleggiare perfettamente con i più grandi gangster della storia del cinema. Ho sempre sognato di interpretare un personaggio del genere".

Peaky Blinders 6 sarà molto dark e mentre cresce l'hype per l'arrivo della nuova stagione, Adrien Brody ci tiene a precisare che anche le precedenti sono state scritte in maniera più che magistrale: "Non mi sarei mai sognato di scrivere un personaggio del genere, ma sognavo di trovare, tonalmente, un ruolo che fosse proprio come Luca Changretta. Ed è stata una cosa così divertente da fare. Sono stato molto fortunato, entrare a far parte di una serie che amo e con una scrittura così fantastica e poi così tanti attori eccezionali. É davvero eccitante".

Steven Knight dal canto suo, ha annunciato che Peaky Blinders andrà ben oltre la Seconda Guerra Mondiale e che sicuramente accadranno molte cose significative nel corso di questa sesta ed ultima stagione che i fan attendono con moltissima ansia.