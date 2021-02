Peaky Blinder, la famiglia Shelby si allarga: Sophie Rundle è incinta!

Quante ne ha passate Ada in Peaky Blinders? La signora Thorne ne ha vissute davvero di tutti i colori, talvolta subendo le conseguenze delle iniziative scellerate dei più volte rinnegati fratelli, talvolta mettendoci indubbiamente del suo. La nostra, insomma, merita decisamente un po' di tranquillità, non trovate?

Le belle notizie, fortunatamente, di tanto in tanto arrivano anche per i personaggi dai trascorsi più turbolenti... Anche se, come in questo caso, spesso riguardano l'interprete più che il protagonista dello show! Nelle scorse ore, infatti, l'attrice di Ada Sophie Rundle ha annunciato di essere in attesa del suo primogenito.

"Sta arrivando un nuovo amico. Arriverà qui con i narcisi e con i giorni di sole della primavera... O high riser, my little loaf" ha scritto l'attrice di Peaky Blinders citando la poesia You're di Sylvia Plath e pubblicando contestualmente una foto da cui possiamo notare come la gravidanza sia in stato decisamente avanzato! Immediati sono ovviamente arrivati gli auguri di tanti colleghi e colleghe, da Phoebe Dyneavor di Bridgerton a Sharon Rooney di Finding Alice, passando per Julia Goulding, Martin Compston e tanti altri ancora.

