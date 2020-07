Peaky Blinders 5 e il finale shock: Billy Grade conferma le teoria di un fan

Il finale di Peaky Blinders 5 ha lasciato col fiato sospeso tutti i fan della serie, che ormai da mesi attendono di sapere cos'ha in serbo il futuro per i Shelby e, sopratutto, se riusciranno a risollevarsi dopo il pesantissimo colpo. A confermare una teoria dei fan su quello che potrebbe succedere l'attore Billy Grade.

Attenzione, di seguito troverete alcuni spoiler sul finale di stagione!

La quinta stagione si è conclusa con un feroce tradimento ai danni di Thomas Shelby, che adesso è più che mai confuso su chi siano i suoi alleati e chi invece i nemici silenti da cui guardarsi le spalle. In molti hanno pensato che si stato proprio il personaggio di Grade, Emmett Scanlan, ad ordire il piano e a pugnalarlo (metaforicamente) alle spalle. E se la teoria fosse vera?

A dire la sua lo stesso Grade, che sembrerebbe condividere l'idea dei fan:

"Ipoteticamente parlando, biasimereste Emmett se fosse davvero lui il traditore? Lo hanno costretto a compiere azioni contro la sua volontà, minacciato, manipolato in ogni modo possibile. Addirittura lo vessano fisicamente e psicologicamente, quindi se fosse lui ad aver tradito Tommy, e non so ancora se si stato lui o meno, gliene fareste una colpa? Se di dovesse scoprire che non è stato lui, personalmente mi dispiacerebbe", ha commentato l'attore.

Un bel grattacapo quindi e il fatto che non sia ancora stata svelata l'identità del traditore lascia la porta aperta a numerose possibilità: del resto Cillian Murphy e il suo protagonista si sono fatti un gran numero di nemici negli anni. Voi chi pensate possa essere il colpevole?

Intanto, la sesta stagione è in lavorazione e recenti indizi suggerirebbero una componente paranormale per Peaky Blinders 6, anche se nulla ancora si sa della trama, se non che una misteriosa donna arriverà a mettere i bastoni tra le ruote a Thomas Shelby.