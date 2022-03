Peaky Blinders 6, annunciata la data ufficiale della première su Netflix!

Con la sesta e ultima stagione dell'epopea gangster sul piccolo schermo di Peaky Blinders in arrivo, Netflix ha ufficializzato la data della première dello show su Netflix in tutto il mondo. Tutti e sei gli episodi della sesta stagione verranno lanciati sulla piattaforma streaming in contemporanea nei Paesi dov'è attivo il servizio.

La data da segnare in rosso è il prossimo 10 giugno. La sesta stagione della serie capitanata da Cillian Murphy ha fatto il suo debutto su BBC One nel Regno Unito a fine febbraio, stabilendo un nuovo record per Peaky Blinders con 3,8 milioni di telespettatori.



Si è trattato del miglior punteggio per il clan Shelby in un episodio di debutto, pareggiando il record complessivo precedentemente stabilito nel finale della quinta stagione nel mese di settembre 2019.

La sesta stagione sarà l'ultima della serie con protagonista il personaggio di Tommy Shelby. Tuttavia Steven Knight ha confermato che un film di Peaky Blinders verrà realizzato con il cast ufficiale dello show.



Nei nuovi episodi Tommy Shelby affronterà vari nemici ma il peggiore fra tutti sarà proprio se stesso. Nel cast tornano Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Natasha O'Keefe e Sophie Rundle. Appariranno nella stagione anche Stephen Graham e James Frecheville.



Helen McCrory è morta lo scorso anno e la produzione ha voluto dedicare il primo episodio di Peaky Blinders 6 alla sua memoria.