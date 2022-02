Peaky Blinders 6, Anya Taylor-Joy annuncia: 'Qualcosa di spiacevole sta per accadere'

Peaky Blinders sta per tornaree con essa anche Anya Taylor-Joynei panni di Gina Gray. L'attrice, astro nascente del cinema internazionale, non vede l'ora che lo show BBC faccia il suo debutto, e con un post sui social network ha voluto ricordare a tutti i suoi fan la data d'uscita della stagione 6.

Nel farlo però, ha annunciato che qualcosa di molto triste sta per accadere nell'amatissimo show di Steven Knight come potete vedere voi stessi nel post riportato in calce alla notizia in cui si legge: "Qualcosa di spiacevole sta per accadere…L'ultima stagione di Peaky Blinder torna in televisione sulla BBC domani alle 21.00".

Quale sarà il triste avvenimento a cui fa riferimento ad Anya Taylor-Joy? Tutto sembra lasciare intendere che ci sarà una morte illustre sul piccolo schermo ma ancora non sappiamo quale personaggio troverà la sua definitiva fine in questa sesta stagione di Peaky Blinders.

Sicuramente, Peaky Blinders dovrà fare a meno di Helen McCrory, l'interprete di Polly Gray è infatti venuta a mancare lo scorso anno a causa di una lunga malattia. I produttori non hanno ancora chiarito come questo personaggio uscirà di scena, ma tutto lascia supporre che la sua tragica morte diventerà parte integrante della sesta stagione di Peaky Blinders, influenzando quindi anche il destino dell'amatissima zia della banda di Birmingham.

Voi cosa vi aspettate da questi nuovi episodi? Ditecelo nei commenti.