Peaky Blinders 6, l'ultima avventura con la famiglia Shelby: il finale conquista i fan!

Il finale dell'ultima stagione di Peaky Blinders, intitolato 'Lock and Key', ha regalato ai fan l'ultima avventura con la famiglia e l'esito del piano orchestrato da Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy. Un finale che ha entusiasmato gli appassionati della serie creata da Steven Knight e in arrivo a giugno in Italia.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Peaky Blinders 6.





Un finale di Peaky Blinders sulla vendetta, come l'ha definito Anthony Byrne, nel quale sono apparsi quasi tutti i personaggi più noti dello show, da Alfie Solomons (Tom Hardy) così come Oswald Mosley (Sam Claflin), e altri membri principali della famiglia Shelby, quali Arthur (Paul Anderson), Ada (Sophie Rundle) e Lizzie (Natasha O'Keefe).

Chiaramente non tutto è definitivamente concluso, visto che l'ultimo episodio ha riservato l'ingresso di nuovi personaggi come il figlio scomparso di Tommy, Duke Shelby (Conrad Khan), che sarà probabilmente tra i protagonisti del film conclusivo di Peaky Blinders, in sostituzione della stagione 7.



Ma i fan come hanno accolto la conclusione dell'ultima stagione di Peaky Blinders? In calce alla news trovate alcuni tweet che racchiudono l'entusiasmo - a volte piuttosto colorito, da tradizione dello show - dei fan nei confronti di un finale che sembra non aver deluso le aspettative.



Ascesa e destino in Peaky Blinders, con i criminali più famosi di Birmingham, nel nostro approfondimento dello scorso anno sulla serie con protagonista Cillian Murphy.