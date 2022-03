Peaky Blinders 6, chi sarà il principale villain della stagione?

Peaky Blinders è finalmente tornato e dopo un primo episodio totalmente dedicato alla memoria di Helen McCrory, il secondo spiana la strada a quella che sarà la principale storyline dello show, facendo sorgere seri dubbi sull'identità del villain di questa ultima stagione.

Nel corso della serie viene citato più volte questo "Uomo grigio", così come "l'uomo dagli occhi verdi". Questo personaggio però non ha ancora un volto e non è stato mostrato nei primi due episodi della serie andati in onda nei giorni scorsi.

Per quanto concerne il primo si potrebbe pensare che il riferimento è a Michael, il figlio di Polly, il cui cognome è per l'appunto Gray, termine che ricorda assai da vicino la parola utilizzata per definire il colore grigio in inglese. Nel corso della quinta stagione di Peaky Blinders Michael ha cercato in ogni modo di mettere i bastoni tra le ruote a Tommy, desideroso di prendere il suo posto.

Per quanto riguarda invece l'uomo con gli occhi verdi, in molti hanno pensato che il riferimento potesse essere rivolto a colui che il capo dei Peaky Blinders ha ucciso nel corso di un combattimento nella Prima Guerra Mondiale. Tommy rivela infatti di aver posto fine alla vita di un ragazzo prussiano con gli occhi verdi. Che questo e l'uomo grigio siano la stessa persona? Ricordiamo tra l'altro che Tommy dovrà fare i conti con la terribile battaglia al fascismo mentre, la Seconda Guerra Mondiale è ormai dietro l'angolo.

Tra mille incertezze, Peaky Blinders 6 ha già conquistato il pubblico, guadagnandosi con il solo primo episodio uno straordinario record di ascolti. In attesa di vedere questo show in Italia, cosa ne pensate di questa nuova stagione? Ditecelo nei commenti.