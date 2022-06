Peaky Blinders 6, Cillian Murphy sul finale: 'Sono davvero orgoglioso'

Sembra che i fan non siano stati gli unici a essere conquistati dal finale di Peaky Blinders: anche l'interprete principale dello show, Cillian Murphy, si è infatti detto davvero orgoglioso di quanto portato sullo schermo.

L'attore ha infatti raccontato ai microfoni di Deadline cosa ha reso secondo lui la serie in generale, e in particolare quell'ultimo episodio di Peaky Blinders dei prodotti davvero eccellenti.

"Uno dei grandi doni di questo show è sempre stato che avevamo a disposizione sei sceneggiature complete all'inizio di ogni stagione. E quando lo dico ai miei amici che lavorano in altre serie, non ci credono mai, perché è più facile sentir parlare di serie tv di cui iniziano le riprese e hanno pronto un solo script, o comunque pochi rispetto al numero di episodi complessivi. Noi abbiamo avuto uno sceneggiatore geniale per tutto il tempo, ed è stato un grande dono" ha rivelato infatti, aggiungendo che "Ovviamente abbiamo dovuto operare dei cambiamenti a causa delle circostanze, ma Steve è uno scrittore così flessibile, e questo per noi è stato un ulteriore dono"

E infatti, dichiara "Sono rimasto molto soddisfatto con la qualità della scrittura, in particolare con quella del finale... È stato semplicemente nella regia, nel suo concepimento, e in come è stato recitato dagli attori".

Ma buona parte del merito va anche a un'altra componente essenziale: "E poi devo ringraziare la nostra crew. Abbiamo girato nel cuore del secondo lockdown nel Regno Unito, e le condizioni in cui abbiamo lavorato sono state davvero folli, ma loro sono stati grandiosi. Sono davvero orgoglioso del risultato".

E ora non ci resta che attendere il film di Peaky Blinders! Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta l'ultima stagione dello show? Fateci sapere la vostra.