Peaky Blinders 6, Cillian Murphy nelle nuove foto dietro le quinte dell'ultima stagione

Le riprese della sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders sono attualmente in corso e l’account Twitter ufficiale della serie ha condiviso nuove bellissime foto dietro le quinte scattate da Anthony Byrne che ci mostrano Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby.

Recentemente Conrad Khan (The Huntsman: Winter's War) e Amber Anderson ( Emma) sono entrati nel cast dell’ultima stagione che è in produzione dal 18 gennaio anche se la storia della famiglia Shelby non finirà.

Il creatore Steven Knight ha confermato che il suo piano dall'inizio era quello di terminare Peaky Blinders con un film. Knight ha aggiunto che l'ultima stagione e il film potrebbero aprire nuove porte a potenziali spin-off televisivi poiché c’è molta altra storia da raccontare nell'universo dei Peaky Blinders.



La serie è ambientata a Birmingham e segue l'evoluzione di Thomas Shelby (Cillian Murphy ) da signore del crimine della strada a legittimo uomo d'affari e membro del parlamento. La quinta stagione vede il mondo sconvolto dal crollo finanziario del 1929 e quando Tommy viene avvicinato da un politico carismatico con una visione audace per la Gran Bretagna, si rende conto che la sua risposta avrà un impatto non solo sul futuro della sua famiglia, ma anche su quello di l'intera nazione.



L'ultima stagione di Peaky Blinders sarà diretta da Anthony Byrne da una sceneggiatura scritta da Steven Knight con Nick Goding come produttore, potete dare un'occhiata alle immagini in calce alla notizia.

Intanto è stata diffusa anche la prima immagine di Amber Anderson che sarà il villain della sesta stagione di Peaky Blinders, le prime cinque stagioni di Peaky Blinders sono ora disponibili per lo streaming su Netflix.