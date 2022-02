Peaky Blinders 6, Cillian Murphy è Tommy Shelby nelle nuove foto della serie BBC

La sesta e ultima stagione di Peaky Blinders si avvicina. Oggi BBC ha diffuso alcune nuove immagini di Cillian Murphy nei panni del protagonista dello show, Tommy Shelby: ecco le tre nuove foto che anticipano il ritorno dell'amatissima serie TV britannica.

Il prossimo ciclo di episodi vedrà il ritorno di Tom Hardy in Peaky Blinders, che tornerà a interpretare il capo della banda di criminali di Camden Town, Alfie Solomons. Inoltre, ritroveremo Finn Cole, Paul Anderson e Anya Taylor-Joy nuovamente nei panni di Gina Grey, mentre Stephen Graham interpreterà un ruolo ancora top-secret!

Nella galleria a fine articolo, le nuove immagini diffuse dalla BBC che ritraggono il Tommy Shelby di Cillian Murphy nella prossima stagione di Peaky Blinders.

Non è ancora noto cosa ne sarà del personaggio di zia Polly, la cui interprete Helen McCrory è scomparsa recentemente: sembra infatti che l'attrice non abbia girato alcuna scena di Peaky Blinders 6. E' stato proprio Cillian Murphy a rivelarlo, affermando: "Ciò che mi ha sempre reso triste è che stavamo per girare e poi quando è arrivata la pandemia ci siamo fermati. Se avessimo girato allora, Helen sarebbe stata nello show".

Nonostante la recente diffusione di un trailer di Peaky Blinders 6, non è ancora nota la data d'uscita della stagione finale della serie: la BBC ha confermato che la stagione conclusiva debutterà a febbraio 2022, ma siamo ormai quasi a metà del mese e non abbiamo una data concreta di lancio.

Ciò che sappiamo però è che la sesta e ultima stagione della serie BBC sarà seguita da un film di Peaky Blinders, le cui riprese inizieranno nel 2023, e che per lo showrunner Stephen Knight sarà "la conclusione del percorso per Peaky Blinders così come lo conosciamo".