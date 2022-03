Peaky Blinders 6, quanto durerà il finale di stagione? Parla il regista Anthony Byrne

Peaky Blinders 6 ha conquistato il pubblico ma stando a quanto riportato da Anthony Byrne il meglio deve ancora arrivare. In una recente intervista il regista dello show BBC ha assicurato che il finale sarà incredibile e per la quantità di avvenimenti sarà paragonabile ad una sorta di lungometraggio a sé stante.

Nella chiacchierata fatta con RadioTimes tra l'altro, Anthony Byrne si è lasciato sfuggire che la puntata conclusiva di Peaky Blinders 6 durerà 81 minuti invece dei soliti 60 che fin qui hanno caratterizzato la serie. E proprio la lunghezza di questo episodio fa pensare che non sia altro che una prova generale per il film di Peaky Blinders di cui Steven Knight ormai parla da tempo. A tal proposito il regista ha detto:

"Siamo puntuali come un fottuto telegiornale delle 10. Peaky Blinders non deluderà nemmeno all'ultimo episodio, ve lo assicuro. C'è davvero tanta carne al fuoco che potete immaginare il finale come una sorta di lungometraggio vista anche la sua durata. Sarà molto diverso da ciò che abbiamo fatto fino ad ora, ha davvero una portata incredibilmente epica. Un film a tutti gli effetti".

Stando a quanto visto nell'episodio 4 di Peaky Blinders, c'è davvero da aspettarsi di tutto per questa gang di Birmingham capitanata dal Tommy Shelby di Cillian Murphy. Quali sono le vostre aspettative sul finale di stagione? Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.