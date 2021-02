Peaky Blinders 6: cosa sappiamo sulla trama della prossima stagione

I fan di Peaky Blinders sono rimasti estasiati delle 5 stagioni dello show e non vedevano l'ora dell'arrivo della sesta stagione se in mezzo non ci fosse stata una pandemia globale.

Recentemente è stato reso noto che Peaky Blinders 6 ha avviato la sua produzione e l'uscita potrebbe addirittura avvenire tra quest'anno e l'inizio del prossimo anno. Cerchiamo, però, di scoprire quale storia potremmo osservare.

La quinta stagione di Peaky Blinders si era interrotta con la scena di Tommy Shelby, magistralmente interpretato da Cillian Murphy, che si punta una pistola alla testa dopo le sciagure che l’hanno riguardato dal punto di vista personale e della sua posizione nel Parlamento inglese. Nel Regno Unito, infatti, il fascismo sta prendendo sempre più piede soprattutto grazie alla figura di Oswald Mosley.

Questo ha bloccato anche il nuovo tentativo di collaborazione con Alfie Solomons, interpretato da Tom Hardy, e suo fratello Arthur Shelby. Per questo motivo, un possibile indizio di trama potrebbe essere offerto dalla portata storica degli eventi, che hanno sì visto emergere il fascismo in un certo periodo storico in Inghilterra, ma allo stesso tempo hanno portato il movimento politico e sociale a non ottenere molto successo dato che la realtà inglese ha sempre presentato degli aspetti fortemente liberali nonostante il suo fervente conservatorismo.

Per questo motivo, se l’obiettivo dei creatori della serie, che è sempre stato quello di raccontare perfettamente la realtà a cavallo tra le due guerre mondiali, dovesse essere rispettato, la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders potrebbe mostrate proprio il superamento della difficoltà fascista, e ancora una volta all’emergere della potenza degli Shelby a Birmingham e in tutta l’Inghilterra.

Essendo, però, anche la serie conclusiva in vista di un già annunciato film, potremmo invece osservare l'inizio del decadimento della famiglia. Il creatore si è già espresso più volte sull’epilogo che vorrebbe regalare al protagonista della serie TV:

La destinazione dell’intero show è sempre stata l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, perciò la serie non è altro che la storia della famiglia tra le due guerre. Voglio davvero concludere con Tommy che sta bene. Voglio che Tommy passi tra i buoni e dalla parte degli angeli. C’è una lezione da imparare e porterà con sé un messaggio positivo, ma c’è ancora parecchia oscurità da attraversare prima.

Bisogna, però, aspettare qualche comunicazione dei produttori o di Netflix per saperne di più e in chiave ufficiale.