Peaky Blinders 6, il destino degli Shelby nel finale: la serie come si prepara al film?

Il destino di Tommy Shelby è stato deciso e da poche ore i fan USA sono al corrente di un finale di Peaky Blinders ricco di colpi di scena. Un finale che ha scioccato gli appassionati ma che in Italia è ancora inedito, così come tutta la sesta e ultima stagione dello show creato da Steven Knight, che precede il film conclusivo.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla sesta stagione della serie britannica. Sul nostro sito potete scoprire quanto durerà il finale di Peaky Blinders.



Con lo spettro del tubercoloma che minaccia Tommy Shelby (Cillian Murphy), Michael (Finn Cole) ha giurato di ucciderlo e vendicare la morte di Polly. Gli affari e la famiglia si stanno sgretolando intorno al protagonista dello show.

Ma cosa è successo ai tre Shelby principali in chiusura di serie?



Tommy Shelby trascorre la maggior parte dell'episodio finale a prepararsi alla sua inevitabile morte ma forse c'è ancora tempo per un'ultima battaglia. Credendosi un malato terminale, Tommy si adopera in tal senso, facendo esplodere la sua casa per far posto a nuove abitazioni per la classe operaia di Birmingham. Tuttavia un messaggio della figlia Ruby svela un incredibile stratagemma... E una prospettiva di vita per il protagonista.



Duke Shelby è tornato all'ovile e ha ammesso di aver ucciso un uomo prima di diventare un membro dei Blinders, e sotto il comando di Tommy, insieme a Isaiah, si è messo al lavoro, tendendo un'imboscata a Finn e Billy. Finn è fuggito giurando vendetta, dopo che Duke ha annunciato - per ordine dei Peaky Blinders - che Finn non è più uno Shelby.



Arthur Shelby è l'unica persona della famiglia a cui Tommy svela le sue condizioni di salute. Arthur vendica la zia Polly e scopre che in fondo, avrà ancora tempo da trascorrere accanto al fratello in vista del film, dopo il clamoroso ribaltamento di informazioni sulla malattia di Tommy.



Il finale di Peaky Blinders ha conquistato i fan e ora anche in Italia gli appassionati attendono di poter scoprire quale destino verrà riservato alla famiglia Shelby.