Peaky Blinders 6: tutte le domande a cui l'ultima stagione dovrà rispondere

La quinta stagione di Peaky Blinders si è conclusa con alcuni pesanti cliffhanger che potrebbero cambiare per sempre la realtà della banda. Alcuni personaggi principali sono morti, c'è una serpe all'interno della banda e il malvagio Oswald Mosley (Sam Claflin) sembra registrare una serie di vittorie consecutive.

La sesta stagione chiuderà il ciclo narrativo di Peaky Blinders, quantomeno dal punto di vista seriale dato che è stato annunciato un film. Ecco quali sono le domande più importanti a cui speriamo possa dare una risposta.

Cosa farà Polly ora che Aberama è morto?

Aberama Gold è morto durante il servizio che stava svolgendo per i Peaky Blinders e orribilmente pugnalato a morte da un aggressore sconosciuto. Polly aveva appena deciso di lasciare la famiglia, decidendo di ricominciare la vita in linea con ciò che il figlio Michael (Finn Cole) aveva richiesto. La sua morte la spingerà oltre il limite e le farà rinnegare Tommy (Cillian Murphy), Arthur (Paul Anderson) e il resto degli uomini che l'hanno tenuta al sicuro in tutti questi anni? Oppure tornerà all'ovile decisa a vendicarsi degli uomini che hanno ucciso il suo uomo?

Chi ha teso un'imboscata all'assassinio?

Sembra che Mosley davvero non avesse idea dell'attentato alla sua vita, o comunque ha fatto un ottimo lavoro nel nasconderlo. Quindi chi altri potrebbe potenzialmente fermare i piani di Shelby sui fascisti? In realtà ci sono un certo numero di persone che potrebbero evitare il massacro, ma i loro volti potrebbero mostrarsi nella prossima stagione.

Arthur lascerà i Peaky Blinders?

Arthur è stato il soldato più fedele di Tommy, ma dopo che Linda (Kate Philips) lo ha lasciato e con la sua salute mentale che cade a pezzi, vuole uscirne. In realtà, però, è ancora tra le file del fratello quando necessario tanto da rischiare di morire proprio durante l'assassinio. Ora è il momento per lui di andarsene e ricominciare. La domanda è: potrebbe davvero farlo?

Dov'è Finn?

Finn ha annunciato i suoi piani per andare a Bingley Hall per il tentativo di assassinio, ma a quanto pare non è mai arrivato, o si è nascosto nell'ombra per tutta la durata della rissa. Dove è andato? E se fosse la talpa?

Qual è la seconda opzione di Michael e Gina?

Quando Tommy rifiuta la proposta commerciale di Michael di riprendere l'attività di famiglia e ricominciare da capo a New York, Gina (Anya Taylor-Joy) dice a Michael che è "l'ora della seconda opzione". Ma cosa è esattamente? L'IRA ha presentato loro una proposta, ma hanno rifiutato. Potrebbero tornare da loro? In alternativa, potrebbero anche essere in combutta con gli uomini che hanno sabotato il tentativo di omicidio, costringendo Tommy ad accettare l'accordo? E se addirittura Gina e Mosley fossero in una relazione?

Tommy cercherà di uccidersi?

La salute mentale di Tommy si è ufficialmente disintegrata e negli ultimi secondi della quinta stagione lo abbiamo visto puntarsi una pistola alla testa, spronato dalla moglie morta Grace (Annabelle Wallis). Quindi premerà il grilletto? Le possibilità sono scarse e non è nemmeno la prima volta che assistiamo a una scena del genere, solo che questa volta la rabbia è decisamente più alta.

Alfie Solomons tornerà definitivamente?

Il ritorno di Alfie è stato atteso tantissimo dai fan. Ora che sa esattamente che tipo di nemico sta combattendo Tommy, c'è una possibilità che potrebbe essere più aperto alla sua proposta di lavorare insieme. Tommy ha bisogno di qualcuno come Alfie perché potrebbe davvero avere una possibilità di battere chiunque insieme a lui.

Chi potrebbe battere Tommy?

Che si tratti di un uomo o di numerose persone che lo attaccano contemporaneamente, Tommy è ufficialmente scosso e sa che potrebbe combattere una battaglia persa. Ma chi c'è dietro a tutto questo?

Recentemente è stato reso noto che Peaky Blinders 6 ha avviato la sua produzione e l'uscita potrebbe addirittura avvenire tra quest'anno e l'inizio del prossimo anno. Cerchiamo, però, di scoprire quale storia potremmo osservare.