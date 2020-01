Peaky Blinders 6 entra i pre-produzione: svelato il titolo del primo episodio

"By order of Peaky fu***ng Blinders" la nuova stagione è appena entrata in pre-prpduzione, a darne l'annuncio i canali Facebook di Netflix: l'inizio delle riprese è quindi dietro l'angolo?.

Solo qualche settimana fa avevamo appreso che la sceneggiatura della sesta stagione era stata ultimata e adesso altri aggiornamenti arrivano a dare nuova grinta ai fan della famiglia Shelby.

Il successo della famiglia criminale di Birmingham inizia nel 2013, ma la serie è ambientata quasi un secolo prima: subito dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1919, la gang dei Peaky Blinders inizia a frasi largo tra i sobborghi della città rendendosi presto nota grazie anche all'usanza di nascondere una lametta all'interno del cappello (da cui il loro nome)

Adesso, dopo cinque rinnovi e una gran quantità di sangue, gli Shelby tornano ancora una volta sul set e stavolta le cose non sembrano iniziare nel miglio dei modi: il primo episodio sarà intitolato "Black Day" e, stando alle precedenti dichiarazioni, i cliffhanger non mancheranno.

Con la sesta stagione rivedremo Cillian Murphy (Tommy Shelby), Helen McCrory (zia Polly), Paul Anderson (Arthur Shelby), Sophie Rundle (Ada Shelby) e Kate Phillips (Linda Shelby) e sembra che un inatteso personaggio storico si unirà alla storia.

Se non riuscite ad spettare la nuova stagione potreste prendere il primo volo e visitare di persona i set della serie o, più comodamente, fare il punto degli ultimi avvenimenti con la nostra recensione di Peaky Blinders 5.