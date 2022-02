Peaky Blinders 6: il primo episodio della sesta stagione è dedicato a Helen McCrory

Nel coros della serata di ieri è andata in onda sui canali della BBC la prima puntata della sesta stagione di Peaky Blinders, che ha fatto così il suo esordio a tre anni di distanza dalla messa in onda dell'ultima stagione. L'episodio con cui si è aperto questo nuovo ciclo, l'ultima per la serie, è stato dedicato alla memoria di Helen McCrory.

Al termine dell'episodio, infatti, è comparsa la scritta "Dedicated to the memory of Helen McCrory OBE ‘Polly Gray’", lo show quindi paga il suo tributo verso l'attrice britannica scomparsa lo scorso aprile dopo una lunga battaglia contro un cancro.

Immediatamente dopo la sua morta, Cillian Murphy aveva così ricordato la collega della serie: "Era la mia più stretta collega in Peaky e uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato. Qualsiasi materiale, qualsiasi scena ... lei lo ha reso speciale. Poteva essere una donna straordinariamente forte e incredibilmente vulnerabile, una dopo l'altra. Era così simpatica e divertente e aveva una tale compassione per tutti quelli che incontrava. Ero un po' in soggezione per come aveva vissuto la sua vita, il modo in cui è riuscita a bilanciare il suo lavoro e la sua famiglia, tutto in modo così bello".

Murphy aveva anche specificato che Peaky Blinders 6 sarebbe stato dedicato a lei. I nuovi episodi hanno anche già spiegato l'assenza di zia Polly, che scopriamo essere stata uccisa dall'IRA in un messaggio per Tommy. L’organizzazione sostiene che la responsabilità per quanto accaduto è solamente sua, perché non ha saputo comprendere i suoi limiti. In onore dell’eredità gitana della donna, l’intera famiglia Shelby organizza un memoriale per Polly. Questa puntata di Peaky Blinders 6 include tre minuti di silenzio, mentre i parenti danno alle fiamme una carrozza, che brucia con le fotografie e i dipinti di Polly all’interno.