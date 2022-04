Peaky Blinders 6, l'interprete di QUEL personaggio parla del finale e del futuro film

Nelle scorse ore l'amata serie britannica Peaky Blinders è giunta alla conclusione, con un episodio finale che ha conquistato i fan di Peaky Blinders, e che il pubblico italiano potrà vedere a giugno su Netflix. Ma la parola fine arriverà solo con il film ancora in fase di sviluppo...

Il grande successo di ascolti di Peaky Blinders 6 conferma la popolarità della serie BBC con Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby. La sesta stagione si è conclusa una scioccante rivelazione che apre la strada al film di Peaky Blinders, con il ritorno di Duke Shelby, interpretato da Conrad Khan.

Nelle scorse settimane, il creatore della serie Steven Knight aveva anticipato che rivedremo i nuovi personaggi introdotti in Peaky Blinders 6 nel film che sostituisce a tutti gli effetti la stagione 7 della serie, e questo molto probabilmente vale anche per il ritrovato figlio di Tommy, anche se l'attore Conrad Khan ha dichiarato di non aver saputo nulla del film di Peaky Blinders fino all'esordio della sesta season.

Parlando del futuro del suo personaggio, l'attore ha detto: "Dalla scena del negozio di scommesse avete visto cosa vuol dire far parte della famiglia e che cosa comporta. E' orribile, non credo che avesse visto qualcosa del genere prima. Credo che voglia restare anonimo per non essere parte di tutto questo. Non vuole trovarsi in quelle situazioni pericolose in cui sei obbligato a fare qualcosa nel nome della famiglia".

"E' quasi felice nella sua solitudine" prosegue l'attore. "Crescendo senza un padre, arrivi a quella sorta di autosufficienza e ti prendi cura di te stesso. Ecco perché ha trovato le stalle. E' lì con Curly e con i cavalli e credo sia felice così".

Eppure qualcuno dovrà farsi carico anche del lato "oscuro" degli affari di Tommy: "Forse quell'oscurità che Tommy vede in sé stesso, la vede anche nel figlio Duke. Tommy deve mettere tutti i suoi affari in ordine prima del momento in cui non sarà più in grado di gestire la famiglia a modo suo. Penso che si renda conto che non riuscirà a farlo in maniera totalmente legittima"

Quanto alle speranze di Khan per il futuro ritorno sul set: "Credo che il rapporto che ha con Arthur sia molto dolce, con quel rapporto giocoso che hanno. Mi piacerebbe girare qualche scena con lui".

Non ci resta che aspettare il film di Peaky Blinders, le cui riprese prenderanno il via nel 2023. Nel frattempo, si avvicina l'uscita di Peaky Blinders 6 su Netflix in Italia, fissata al prossimo 10 giugno!