Peaky Blinders 6 introduce un nuovo personaggio: sarà lui il protagonista del film?

Mentre in Italia si attende ancora l'uscita di Peaky Blinders 6 su Netflix, la BBC ha mandato in onda il quarto episodio dello show con Cillian Murhpy, sconvolgendo di fatto il pubblico con un'inattesa new entry che con molta probabilità sarà al centro del nuovo film sulla famiglia di Birmingham di cui da tempo parla Steven Knight.

Stiamo parlando di quello che Esme Shelby, la moglie del fratello morto John, definisce il primogenito di Tommy, nato da una sua fugace relazione con una donna di nome Zelda. I due si sono amati poco prima che lui partisse per la Prima Guerra Mondiale e in preda alla passione al di sotto di un nocciolo, hanno concepito questa creatura che adesso dovrebbe avrebbe avere all'incirca 18 anni il cui nome è Duke.

É interessante notare come nel corso delle precedenti stagioni di Peaky Blinders si sia parlato di una donna amata da Tommy prima della sua partenza della Grande Guerra chiamata Greta Jurossi ma, non c'è stato mai alcun riferimento al personaggio di Zelda che, secondo i racconti di Esme sarebbe morta diverso tempo prima.

In molti sembrano pensare che questo giovane Duke Shelby possa essere il futuro della famiglia di Birmingham e che proprio lui possa essere il protagonista del film sulla nuova generazione di Peaky Blinders con cui si concluderà l'acclamatissimo show di Steven Knight.

Voi cosa ne pensate? Come sempre, ditecelo nei commenti.