Peaky Blinders 6, il monito del nuovo promo: 'Ascoltate sempre Ada Shelby'

La sesta e ultima stagione di Peaky Blinders debutterà su BBC One all'inizio del 2022, e nei giorni scorsi il network ha pubblicato un nuovo promo della serie, che non lascia presagire nulla di buono per Tommy Shelby. La scena presenta un dialogo tra il personaggio interpretato da Cillian Murphy e sua sorella Ada (Sophie Rundle).

"Guarda bene, Tom" dice Ada nella clip, visibile anche nel tweet, proveniente dall'account ufficiale della BBC in calce alla notizia. "Perché uno di noi non starà qui ancora a lungo."

La didascalia aggiunge: "Ascoltate sempre Ada", aggiungendo ulteriormente alle parole di Sophie Rundle il senso di un duro avvertimento.

Non sappiamo ancora, intanto, se rivedremo Annabelle Wallis nella stagione finale di Peaky Blinders, perché in una recente intervista l'attrice, che ha interpretato Grace nelle prime tre stagioni, si è tenuta piuttosto sul vago. All'inizio di dicembre, invece, un altro teaser di Peaky Blinders 6 ha anticipato un ritorno a sorpresa.

Sophie Rundle, 33 anni, fa parte anche del cast di Gentleman Jack, e ha recitato in serie come Jamestown e Bodyguard. Il suo ultimo lungometraggio è invece The Midnight Sky, diretto lo scorso anno da George Clooney.

