Peaky Blinders 6: da oggi su Netflix Italia il gran finale della serie!

L'attesissimo finale di Peaky Blinders debutta oggi sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, che presenta ai suoi abbonati tutti gli episodi della sesta stagione.

La sesta stagione della serie televisiva con Cillian Murphy è stata trasmessa in prima visione assoluta nel Regno Unito dal canale via cavo BBC One dal 27 febbraio al 3 aprile 2022, mentre in Italia debutta appunto oggi con tutti gli episodi già disponibili: in totale i fan potranno godere di sei nuove puntate, che promettono di concludere le storyline tracciate nella quinta stagione.

Scritta magistralmente dal creatore e sceneggiatore Steven Knight, nel suo ultimo ciclo di puntate Peaky Blinders abbraccia orgogliosamente e definitivamente tutte le sue mai troppo nascoste aspirazioni da pièce teatrale, con una serie di episodi in grado di muoversi magistralmente sulle lame dell'anticlimatico e su un gusto inesorabile per il parlato: i risultati sono memorabili, in grado di ragionare sulle immagini e creare un mondo funereo, di nebbia, tra William Blake e William Shakespeare lungo una storia nella quale il buio di una società diventa un buio di scena e un buio dello sguardo.

Ma come forse già saprete il finale di Peaky Blinders non è un vero finale, dato che la serie è già stata confermata per un film sequel attualmente in produzione e le cui riprese sono previste per il 2023. In attesa di nuove informazioni sul progetto, comunque, correte a godervi le ultime puntate della serie televisiva!