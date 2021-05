Peaky Blinders 6, Paul Anderson nei panni di Arthur Shelby nella prima foto dal set

Le riprese dell’attesissima sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders sono attualmente in corso ed oggi l’account Twitter ufficiale dello show ha pubblicato la prima immagine di Paul Anderson nei panni di Arthur Shelby sul set che non lascia presagire niente di buono per i fan del personaggio.

L'ultima stagione sarà diretta da Anthony Byrne da una sceneggiatura scritta da Steven Knight il quale ha promesso che la storia della famiglia Shelby non finirà qui. Knight ha confermato che ha in programma di produrre un film di Peaky Blinders una volta che la serie si concluderà, dicendo che il suo piano dall'inizio era quello di terminare la serie con un film.

Knight ha aggiunto che l'ultima stagione e il film potrebbero aprire nuove porte a potenziali spin-off televisivi poiché crede che ci sia ancora altra storia da raccontare, per la gioia di tutti i fan della serie.

Lo show di successo targato BBC segue la storia di Tommy Shelby (Cillian Murphy) e dell'ascesa al potere della sua famigerata famiglia sullo sfondo della classe operaia, la Birmingham del dopoguerra. La nuova foto diffusa sui social, che potete vedere in calce alla notizia, mostra un Arthur un po' trasandato con i capelli e gli abiti in disordine. Chissà che cosa ci aspetta da quest'ultima stagione la cui trama è ancora top-secret, ma conoscendo il personaggio di Arthur forse dovremmo preoccuparci.



Recentemente è stata diffusa anche la prima immagine di Stephen Graham dal set della sesta stagione di Peaky Blinders, ma ancora non sappiamo quale personaggio interpreterà, giusto per rendere ancora più curiosi i fan.



Sfortunatamente non è stata ancora fissata una data d'uscita ma potete trovare tutte le cinque stagioni di Peaky Blinders su Netflix.