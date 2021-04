Peaky Blinders 6: le prime foto della nuova stagione mostrano un importante ritorno!

Continuano le riprese della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, e grazie alle immagini che trapelano dal set è arrivata la conferma del ritorno di un un importante personaggio, visto per l'ultima volta nella stagione 4.

Si tratta di Aimee-Ffion Edwards, che in Peaky Blinders interpreta Esme Shelby, moglie di John e cognata di Tommy, il protagonista interpretato da Cillian Murphy.

In una immagine pubblicata da Digital Spy, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, Aimee-Ffion Edwards è sul set proprio in compagnia di Cillian Murphy, in una scena ambientata al cimitero in cui a quanto pare i due hanno un'accesa discussione. In un'altra foto di scena, Tommy Shelby fissa pensieroso una tomba.

Quello di Esme Shelby è un ritorno che lascia ben sperare: sappiamo quanto sono importanti in Peaky Blinders i personaggi femminili, e del resto Sophie Rundle ha promesso una Ada Shelby più combattiva che mai. Esme era apparsa per l'ultima volta nello show alla fine della stagione 4, e dopo l'uscita di scena di suo marito John (Joe Cole) non aveva più fatto ritorno.

Nei giorni scorsi abbiamo invece scoperto, tra le altre cose, che Cillian Murphy odia fumare e che detesta il look di Tommy Shelby, anche se il pubblico non vede l'ora di rivederlo in azione anche per queste caratteristiche. Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, ha invece anticipato che nell'ultima stagione "Troveremo la famiglia in estremo pericolo e la posta in gioco non è mai stata così alta. Crediamo che questa sarà la stagione migliore di tutte e siamo sicuri che i nostri fantastici fan la adoreranno."