Peaky Blinders 6: quando esce la prossima stagione e dove? Ultime novità

Le riprese della sesta stagione di Peaky Blinders sono iniziate ufficialmente lunedì 18 gennaio dopo una lunga pausa causata dalle restrizioni della pandemia da Covid-19.

A confermarlo era stato anche il protagonista Cillian Murphy attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. In realtà quasi un anno fa, il regista della serie Anthony Byrne aveva condiviso sempre su Instagram la foto della sceneggiatura del primo episodio della sesta stagione: “Peaky Blinders – Series VI – Episode I – Black Day – Written by Steven Knight” si leggeva nella foto, accompagnata dalla didascalia “Siamo in pre-produzione con la stagione 6. Altro in arrivo. Per ordine dei…”.

Purtroppo la produzione venne posticipata a causa dell'insorgere dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ma ora che sono iniziate ufficialmente vediamo insieme quando potrebbe uscire la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders.

Peaky Blinders 6 doveva iniziare gli sviluppi nei primi mesi del 2020. La pandemia globale ha imposto un fermo alla macchina produttiva e questo ha comportato un ritardo nelle riprese della sesta stagione di Peaky Blinders, pertanto gli episodi finali della serie sono attesi tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. L'uscita, come sempre, sarà su Netflix.

Il nucleo della storia è ancora una volta la psiche di Tommy Shelby (Cillian Murphy) che, nella quinta stagione, ritorna e si perde nell’oscurità. Ora Tommy deve riuscire a ritrovare la calma combattendo anche contro se stesso affinché non perda il controllo della famiglia. Seguiremo, quindi, anche il personaggio di Mosley (Sam Claflin), che rappresenta l’ascesa del fascismo nel Regno Unito, e quello di Anya Taylor-Joy, l’altra grande aggiunta al cast, che interpreta l’ambiziosa moglie di Michael, Gina. Il suo ruolo sarà più grande di quanto finora abbiamo immaginato.

"La posta in palio non è mai stata così alta" ha affermato recentemente Steven Knight che sta lavorando a una nuova serie tv, e che ha poi anticipato un'altra novità. "Crediamo che questa sarà la stagione migliore di tutte e siamo sicuri che i nostri straordinari fan la adoreranno. Mentre la serie tv volge al termine, la storia continuerà in un'altra forma."

Non ci resta, quindi, che attendere l'uscita della nuova stagione di Peaky Blinders e, ovviamente, gli annunci ufficiali della produzione e di Netflix stessa.