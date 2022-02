Peaky Blinders 6: è record di ascolti per la serie con Cillian Murphy

Il debutto della sesta stagione di Peaky Blinders sui canali della BBC è avvenuto nel corso della serata di ieri e a quanto pare gli ascolti per la rete ammiraglia britannica sono stati i migliori di sempre per quanto riguarda la serie creata da Steven Knight con Cillian Murphy protagonista. Battuto il record di ascolti della quinta stagione.

Il primo episodio della sesta stagione di Peaky Blinders è stato visto su BBC One da 3.8 milioni di spettatori; si tratta del miglior debutto di sempre per la serie britannica, superiore anche al debutto della passata stagione, che aveva registrato 3.7 milioni di spettatori. E' anche il record della serie in generale, il precedente era stato stabilito dal finale della quinta stagione con il 21.8% di share e un picco arrivato a 4.1 milioni di spettatori.

Come già detto, il debutto di Peaky Blinders 6 è stato dedicato a Helen McCrory, interprete di Zia Polly scomparsa lo scorso aprile in seguito a un cancro. Nel corso della puntata è stata anche spiegata l'assenza di Zia Polly. In una recente intervista, Cillian Murphy aveva dichiarato che tutta la sesta stagione di Peaky Blinders sarà un omaggio a Helen McCrory: "Spero la renda la più ricca e profonda che potessimo realizzare, in parte a causa della pandemia e la triste perdita di Helen McCrory. Siamo tutti determinati nel renderla una stagione speciale e abbiamo lavorato duramente. Credo che i fan saranno soddisfatti".

Ma quando arriverà Peaky Blinders 6 in Italia? La scorsa stagione è andata in onda su BBC dal 25 agosto al 22 settembre, per poi arrivare in streaming il 4 ottobre dello scorso anno. Grazie a questo accordo ravvicinato, che fa invece apparire lunghissima l’attesa per serie come Riverdale, Netflix si assicura gli episodi a distanza di una settimana o due dalla conclusione su BBC. Se si dovesse rispettare lo stesso calendario, si potrebbe immaginare un’uscita dei nuovi episodi durante i primissimi giorni di aprile.