Peaky Blinders 6: il regista e Cillian Murphy promettono un ritorno in grande

I fan di Peaky Blinders hanno ricevuto delle buone rassicurazioni dal regista della serie, Anthony Byrne, e dalla star Cillian Murphy, per quanto riguarda il ritorno dello show dopo il recente arresto della produzione. Byrne e Murphy hanno risposto a delle domande sulla serie durante una Q&A su Instagram, cercando di trasmettere positività.

Nel botta e risposta su Instagram è stato confermato che la serie avrebbe dovuto essere al 23° giorno di riprese di una sessione di 78 giorni a Manchester, e in programma c'era la ricostruzione di un nuovo pub a Garrison Lane.

Cillian Murphy ha promesso un ritorno in grande stile:"Inviamo amore e forza d'animo ai fan di Peaky in tutto il mondo. Torneremo al più presto possibile, lo prometto, causando caos e spaccando teste come al solito. Voglio inviare un ringraziamento speciale a tutta la nostra talentuosa crew per tutto il loro duro lavoro e il loro talento, e per la loro pazienza in questo periodo".



Il regista Anthony Byrne ha ammesso che, sebbene il team speri di tornare al lavoro al più presto, non sono state fissate per il momento delle date ufficiali per il rientro al lavoro:"State tranquilli, appena potremo tornare a girare lo faremo sicuramente".

Una bella notizia collaterale alla serie è arrivata qualche ora fa: è stato annunciato il videogioco Peaky Blinders: Mastermind, che uscirà su PS4, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Nei giorni scorsi Joe Cole ha ammesso di aver lasciato la serie per via di Cillian Murphy, affermando di non sentirsi in grado di crescere all'interno dello show perché si tratta principalmente dello show di Murphy.