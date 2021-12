Peaky Blinders 6, un ritorno a sorpresa nel teaser dell'ultima stagione!

Dopo una produzione complicata da numerose interruzioni del set a causa del Covid-19, BBC ha finalmente diffuso il teaser della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, annunciando la finestra d'uscita dei nuovi episodi e un ritorno a sorpresa!

La sesta stagione concluderà la serie TV, ma l'universo di Peaky Blinders non finisce qui: il creatore della serie, Steven Knight, ha annunciato a inizio anno che ci sarà un ulteriore capitolo, questa volta cinematografico. Al momento, l'inizio delle riprese del film di Peaky Blinders è fissato al 2023, e chissà che in futuro non possano esserci anche delle serie spin-off.

Tornando al teaser di Peaky Blinders 6 (che potete vedere a fine articolo): BBC ha annunciato ai fan della serie che la stagione conclusiva debutterà nei primi mesi del 2022. Per quanto riguarda l'Italia, possiamo ipotizzare che gli episodi sbarcheranno su Netflix immediatamente dopo la fine della messa in onda britannica, come è accaduto per le stagioni passate.

Inoltre, il teaser ci mostra il grande ritorno di uno dei protagonisti della serie britannica: si tratta di Tom Hardy, che tornerà a interpretare Alfie Solomons, capo della banda di criminali di Camden Town.

Se non avete mai visto la serie o se volete cimentarvi in un rewatch prima dell'arrivo dell'ultima stagione, ecco dove vedere tutte le stagioni di Peaky Blinders!