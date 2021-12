Peaky Blinders 6, rivedremo Annabelle Wallis nella stagione finale? Risponde l'attrice

Grazie al recente teaser di Peaky Blinders 6 sappiamo che la stagione finale della serie britannica arriverà nei prossimi mesi. Sono in molti a ipotizzare un ritorno di Annabelle Wallis, nel ruolo di Grace Shelby, nonostante il suo personaggio sia uscito di scena in modo irreversibile nella terza stagione.

La stessa attrice aveva twittato qualche tempo fa che Grace aveva ancora "degli affari da terminare" in Peaky Blinders, e in una recente intervista in esclusiva a Digital Spy ha riparlato di questa ipotesi.

"Ho amici molto fidati in quella banda di Peaky Blinders, e se rivelassi qualcosa mi ritroverei in un mare di guai" ha premesso Annabelle Wallis. "Ci stanno lavorando e ci sono molte cose sorprendenti nel mondo di Peaky Blinders. Come Cillian Murphy ed io ci diciamo spesso, è stato davvero un dono che continuiamo a ricevere. È diventato un mondo a parte. Quindi sono entusiasta di tutto questo."

Probabilmente queste parole non rispondono alla domanda più attesa, ma sembrerebbe quantomeno che un'apparizione di Grace in Peaky Blinders 6 non sia totalmente da escludere.

Nei mesi scorsi Cillian Murphy ha ricordato Helen McCrory, un'altra protagonista di Peaky Blinders, scomparsa ad aprile a 52 anni. Sulle teorie dei fan secondo cui Grace sarebbe ancora in vita, invece, Annabelle Wallis ha aggiunto: "Sono semplicemente sbalordita, ognuna di queste teorie mi sembra fantastica. È emozionante vedere persone così ispirate, che aspettano i personaggi in questo modo. Sono così appassionati, quindi personalmente sono aperta a tutto. Mi piacciono tutte queste teorie."

Siete curiosi di vedere la stagione finale di Peaky Blinders? Credete che ci sarà spazio anche per Grace? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.