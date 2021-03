Peaky Blinders 6, Sophie Rundle promette: 'Ada Shelby sarà più tosta che mai'

La produzione della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders è ormai entrata nel vivo, come abbiamo visto anche dalle recenti foto di Cillian Murphy sul set. Un'altra protagonista dello show targato Netflix, Sophie Rundle, ha anticipato in una recente intervista quello che c'è da aspettarsi dai nuovi episodi e dal suo personaggio, Ada Shelby.

L'attrice, che vedremo prossimamente anche nel film horror Rose: A Love Story, ha raccontato a Digital Spy che Ada sarà "semplicemente più tosta che mai. Penso che il creatore della serie, Steven Knight, abbia detto che questa sarà l'ultima stagione, quindi potete immaginare, sarà tutta fuoco e fiamme. E sarà davvero rock'n'roll."

Sophie Rundle è incinta, ma sarà presto sul set di Peaky Blinders. Al pensiero che la serie sia prossima alla conclusione, l'attrice si è detta "emozionata e triste. Siamo davvero contenti di essere ancora qui e di raccontare un'altra parte della storia. E Ada" ha ribadito, "è più tosta che mai. Come sempre."

Il discorso è poi caduto sulla pandemia e sulla difficoltà di lavorare con una serie di restrizioni, in particolare per una serie come Peaky Blinders. "Stavo chiacchierando con il regista, e lui mi ha detto: Abbiamo un cast così internazionale. Vengono da tutto il mondo. Quindi penso che sia logisticamente difficile riunirli tutti. Ma sì, credo che l'intero settore sia lo stesso di sempre, sta solo cercando una via d'uscita."