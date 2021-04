Peaky Blinders 6, Stephen Graham avvistato sul set: chi è il nuovo personaggio?

Mentre i fan di Peaky Blinders sono ancora addolorati per la morte di Helen McCrory, le riprese della sesta e ultima stagione della serie vanno avanti. Nei giorni scorsi è stato avvistato sul set Stephen Graham: si parlava da tempo dell'arrivo dell'attore di Boardwalk Empire nello show, e lo stesso Steven Knight lo aveva confermato nel 2019.

Il creatore di Peaky Blinders, però, non aveva specificato il ruolo che avrebbe avuto, limitandosi a smentire le voci che lo volevano nei panni di Al Capone. Un'immagine di Stephen Graham con abiti d'epoca è visibile in calce alla notizia.

Nell'aprile 2020 Stephen Graham aveva confermato di essere nel cast di Peaky Blinders, anche se la produzione era in quel momento ferma a causa della pandemia. "Avrei dovuto già iniziare, ma è sospesa a tempo indeterminato" aveva detto nel corso di un podcast. "Il mio agente ci ha messo un sacco di tempo a far quadrare tutto."

Per quanto riguarda il ruolo della new entry nella stagione finale della saga della famiglia Shelby, Stephen Knight si è mantenuto sul vago: "Io lo so, ma non ve lo dico" ha spiegato nel podcast Obsessed With Peaky Blinders.

Di sicuro rivedremo Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby, Paul Anderson nel ruolo di Arthur, la neo-mamma Sophie Rundle nel ruolo di Ada, Finn Cole nei panni di Michael Gray.