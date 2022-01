Peaky Blinders 6, finalmente il trailer! La fine si avvicina

La BBC e i Peaky Blinders ci augurano un buon anno nuovo con il primo trailer ufficiale della sesta e ultima stagione dello show con protagonista Cillian Murphy.

È passato diverso tempo dall'annuncio della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, e finora non avevamo avuto modo di farci un'idea di cosa avremmo visto sullo schermo.

Un breve teaser di Peaky Blinders 6 lo scorso dicembre aveva anticipato il ritorno nella serie di Alfie Solomons a.k.a. Tom Hardy, ma adesso possiamo finalmente gustarci un primo vero trailer, che tuttavia non ci rivela ancora quando esattamente lo show debutterà in tv, sebbene confermi il suo arrivo per il 2022.

Nel video ritroviamo dunque Cillian Murphy nel ruolo di Thomas Shelby, Tom Hardy, Finn Cole e Paul Anderson, ma vediamo anche Anya Taylor-Joy e Stephen Graham, mentre ancora nulla è lecito sapere sulla Zia Polly, la cui interprete Helen McCrory è scomparsa recentemente.

"Peaky Blinders è tornato e col botto!" aveva precedentemente dichiarato il creatore della serie Steven Knight "Dopo i ritardi di produzione legati alla pandemia, ritroviamo la famiglia in pericolo come non mai, e la posta in gioco non è mai stata così alta. Crediamo che questa sia la stagione migliore, e siamo sicuri che i nostri incredibili fan l'ameranno. E mentre la serie tv è giunta al termine, la storia continuerà in un'altra forma".

Nel 2023, infatti, arriverà anche il film di Peaky Blinders, che a detta di Knight sarà "la fine di un percorso".