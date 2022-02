Peaky Blinders 6, dove uscirà l'ultima stagione in Italia?

Con un annuncio estremamente ravvicinato rispetto alla distribuzione su BBC, è stata finalmente resa nota la data d'uscita della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, cui farà seguito un film che chiuderà definitivamente l'arco narrativo degli Shelby. Il giorno indicato è imminente: ecco dove recuperarla in Italia.

Ci troviamo nel vivo di una settimana molto importante per quanto riguarda le nuove distribuzioni Netflix, con pochissime ore che ci dividono per esempio dai primi episodi di Vikings Valhalla, spin-off della nota serie sui vichinghi di Michael Hirst. Ma entro la fine del weekend, dall’altra parte della Manica, uno show ancora più importante e che ha costituito una delle punte di diamante per il catalogo della piattaforma, si appresta alla sua chiusura definitiva per piccolo schermo. Stiamo ovviamente parlando di Peaky Blinders, la nota serie sull’omonima gang di Birmingham con protagonista Cillian Murphy, creata da Steven Knight e ambientata a cavallo fra le due Guerre Mondiali. Purtroppo però, questa deadline non riguarderà direttamente – o almeno non ancora – i tanti abbonati Netflix che attendono con ansia la sesta e ultima stagione dello show.

Come per tutte le precedenti stagioni prodotte da quando Netflix ha ottenuto i diritti di distribuzione da BBC, i nuovi episodi andranno in onda a cadenza settimanale sull’emittente britannica, per poi arrivare in blocco sulla piattaforma streaming a distanza di qualche giorno. La data d’uscita inglese è fissata a domenica 27 febbraio. La nuova stagione sarà composta da sei episodi come tutte le precedenti, il che ci permette di immaginare una data ideale di distribuzione su Netflix. La scorsa stagione è andata in onda su BBC dal 25 agosto al 22 settembre, per poi arrivare in streaming il 4 ottobre dello scorso anno. Grazie a questo accordo ravvicinato, che fa invece apparire lunghissima l’attesa per serie come Riverdale, Netflix si assicura gli episodi a distanza di una settimana o due dalla conclusione su BBC. Se si dovesse rispettare lo stesso calendario, si potrebbe immaginare un’uscita dei nuovi episodi durante la primissimi giorni di aprile.

Ma per chi già dispera di dover dire addio a Tommy e Arthur Shelby, oltre a tutti i personaggi che ha imparato ad amare, la buona notizia (già nota) è che questa sarà la fine di Birmingham solo su piccolo schermo. Perché Steven Knight ha già fissato per il 2023 l’inizio delle riprese di un vero e proprio film, che traghetterà il titolo sul grande schermo e fungerà conclusione e da settima stagione ideale della serie. Sulla trama degli episodi in arrivo, ci si aspetta uno scontro finale fra Tommy Shelby e l’Oswald Mosley interpretato da Sam Clafin (Hunger Games). Il secondo è il vero fondatore dell’Unione Britannica dei Fasciti, mentre il secondo – come abbiamo visto nel trailer – sembra intenzionato a schierarsi dal lato opposto, sul fronte operaio del Labour Party. Comunque vada a finire tra i due, l’ombra della guerra è alle porte, il gioco nazista avvolge le sue maglie sulla Gran Bretagna tutta e i traffici illeciti potrebbero contare ormai poco. Forse.