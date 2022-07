Peaky Blinders, arriva il musical a teatro: scoprite chi interpreterà Thomas Shelby!

Dopo le ultime novità sul film di Peaky Blinders, che vedrà il ritorno di Cillian Murphy e Tom Hardy, il creatore dell'acclamata serie tv britannica Steven Knight ha annunciato Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby, l'adattamento teatrale dello show.

Guillaume Quéau e Prince Lyons si alterneranno nel ruolo di Thomas Shelby, con Naya Lovell e Seren Williams che si alterneranno in quello di Grace. Benjamin Zephaniah, scrittore e poeta nato a Birmingham, che nella serie ha interpretato il predicatore di strada Jeremiah Jesu, fornirà una narrazione preregistrata. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima mondiale presso il Birmingham Hippodrome il 27 settembre prossimo, dopo la quale seguirà una prima londinese al Troubadour Wembley Park il 12 ottobre: dopo questa data, partirà addirittura un intero tour nel Regno Unito per tutto il 2023 con date ancora da annunciare.

La produzione vedrà la partecipazione della compagnia di danza Rambert, e sarà caratterizzata da musicisti dal vivo guidati dal direttore d'orchestra Yaron Engler e una colonna sonora scritta da Roman GianArthur e Nate Wonder, che hanno lavorato con il consulente musicale D.J. Walde per creare la colonna sonora. Anche gli autori Simon Sinek e Robin Saunders sono entrati a far parte del progetto in qualità di come produttori esecutivi.

Per altri contenuti vi ricordiamo che la sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders è attualmente disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.