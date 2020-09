Peaky Blinders, in arrivo il libro dei quiz dedicato alla serie

In attesa di rivedere Thomas Shelby e tutta la sua famiglia sul piccolo schermo, potete acquistare il simpatico libro dei quiz di Peaky Blinders che contiene oltre 1000 domanda di diversa difficoltà basate sulle ultime 5 stagioni dello show creato da Steven Knight.

Il libro dei quiz sarà messo in vendita da Hodder & Stoughton a partire dal prossimo 29 ottobre, ma è possibile preordinarlo già su Amazon per £ 14,99.

Parlando del libro, Jane Smith, Group Director, Brand Licensing di Banijay Brands, ha dichiarato: "In un momento in cui i quiz non sono mai stati così popolari, speriamo davvero che i fan dello show apprezzino approfondire e testare le loro conoscenze, e scoprire fatti interessanti che nessuno ha mai raccontato su questa serie".

Susan Waddell invece, Direttore commerciale di Caryn Mandabach Productions, ha aggiunto: "È un modo brillante per rivivere lo spettacolo e siamo sicuri che i nostri fan adoreranno la possibilità di mettere alla prova la loro conoscenza su Peaky."



Per la sesta stagione di Peaky Blinders ci sarà da aspettare ancora un bel po', pare infatti che le riprese inizieranno solo all'inizio del prossimo anno e, la serie non vedrà la luce in maniera completa fino alla fine del 2021 o nei primi mesi nel 2022. Sapevate che il ruolo di Thomas Shelby era stato pensato per Jason Statham? Questa è solo una delle molte curiosità che troverete in questo simpatico libro.