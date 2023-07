Peaky Blinders, l'autore conferma: 'Il film in arrivo non sarà la fine della storia'

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, il film di Peaky Blinders non costituirà la conclusione della storia raccontata nella serie di successo della BBC. Il creatore e sceneggiatore Steven Knight ha infatti dichiarato di essere al lavoro su molte altre storie riguardanti l'universo narrativo della serie con protagonista Cillian Murphy.

Knight ha fatto l'emozionante annuncio durante la consegna del premio per la miglior serie drammatica ai Television and Radio Industries Club (TRIC) Awards. "Non avremmo mai potuto prevedere la risonanza che avrebbe avuto questa serie sui gangster di Birmingham negli anni '20 e '30", ha dichiarato Knight al The Mirror. "Alcune cose sembrano avere slancio e fortuna, e rimangono, e tutti quelli che ci lavorano lo sentono. Cosa arriverà adesso? Lo annunceremo. Ma non sarà la fine".

Nell'immediato, Steven Knight scriverà il nuovo film di Star Wars diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy.

Peaky Blinders è stato un successo inarrestabile sin dal suo debutto nel 2013. Ambientato a Birmingham, in Inghilterra, il dramma d'epoca racconta le avventure della banda dei Peaky Blinders dopo la Prima Guerra Mondiale. La storia si concentra principalmente sulla famiglia Shelby, guidata dal boss Thomas Shelby (interpretato da Cillian Murphy). La famiglia è a capo della più temuta e influente gang locale, i Peaky Blinders, i cui guadagni illeciti derivano da scommesse illegali, servizi di protezione e coinvolgimento nel mercato nero.

Questa gang fittizia si ispira a una vera e propria gang urbana che operò a Birmingham tra il 1880 e il 1910. I Peaky Blinders erano famosi per le loro attività criminali, come rapine, racket, scommesse clandestine e gioco d'azzardo. Inoltre, sfoggiavano uno stile caratteristico: giacche sartoriali, sciarpe di seta, pantaloni a zampa d'elefante, stivali e berretti a punta.

Nel corso delle sue sei stagioni, Peaky Blinders ha ricevuto ampi consensi dalla critica per la sua narrazione avvincente, il ritmo incalzante e le interpretazioni. Knight aveva precedentemente confermato che non ci sarebbe stata una settima stagione. Al contrario, sarebbe stato girato un lungometraggio che avrebbe concluso la serie. Tuttavia, non esiste una data di produzione o di uscita ufficiale per il film di Peaky Blinders e le informazioni disponibili sulla trama sono scarse.